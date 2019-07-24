Администрация президента Украины просит правительство освободить В.Кличко от должности главы горадминистрации Киева

Администрация президента Украины просит правительство освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации, — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука. По его словам, обращение обрабатывается в установленном порядке. Ранее стало известно, что партия Зеленского «Слуга народа» намерена инициировать законопроект о разделении должностей мэра Киева и председателя городской администрации. Сам Кличко считает, что разделение полномочий разрушит самоуправление. По его словам, мэр будет выполнять декоративную функцию.