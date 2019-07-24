Памфилова попросит ВС ускорить рассмотрение протоколов об административных правонарушениях на выборах в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова намерена обратиться в Верховный суд с просьбой ускорить рассмотрение протоколов об административных правонарушениях на муниципальных выборах в Петербурге. На заседании ЦИКа руководитель городской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил, что комиссия направила в суды пять протоколов, но три из них до сих пор не рассмотрены из-за отпуска судьи. По мнению Памфиловой, муниципальный судья фактически блокирует работу и попросила с этим разобраться.