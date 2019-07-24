Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова

Об этом сообщает ТАСС. По данным следствия, Шишканов контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья и может быть причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты Лев Лещенко и Александр Серов, а также певица Любовь Успенская просили отпустить Шишканова под домашний арест. Они отметили, что Шишканов поддерживал ополченцев Донбасса, — сообщает РБК.