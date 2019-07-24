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15:00, 24 июля 2019

РБК: Правительство может законодательно разрешить вырубку лесов на Байкале для строительства объектов БАМа и Транссиба

Об этом со ссылкой на текст подготовленных поправок в закон «Об охране озера Байкал» пишет РБК.

Ранее сплошных вырубок леса на Байкале для коммерческих целей не допускалось. Но вскоре все может измениться. Законопроект, разрешающий вырубки, разработан для выполнения поручения президента Путина по модернизации железнодорожной инфраструктуры дальневосточных магистралей. По факту станет возможен перевод земель лесного фонда Байкала в категорию земель, на которых разрешено строительство. Исключение составят лишь особо охраняемые зоны. Решение приведет к разрушению экосистемы озера, настаивают ученые. Впрочем, в Минприроды заверили, что любым работам будет предшествовать детальный анализ. Тем не менее, в правительстве исходят из того, что вырубка леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, вполне допустима. В том числе и в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, но при отсутствии других вариантов для размещения объектов инфраструктуры.

Экологи настаивают на неприкосновенности байкальских лесов. По мнению экспертов, из-за уже происходящей рубки в регионе произошли серьезные изменения климата.



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