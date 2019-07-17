Митинги и пикеты у Мосгоризбиркома стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. По мнению Следственного комитета, цель этих действий – давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий. Эти действия были сопряжены с угрозами применения насилия, — подчеркнули в СК. Следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов. Имена этих людей не называются.

Возбуждение уголовного дела – это попытка надавить на независимых кандидатов и их сторонников, — считает глава Фонда борьбы с коррупцией, один из незарегистрированных кандидатов Иван Жданов.

По мнению Жданова, власти испугались большого количества людей, вышедших на проспект Сахарова и требовавших допустить независимых кандидатов на выборы.