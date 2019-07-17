Жданов: Возбуждение дела из-за митинга является попыткой надавить на независимых кандидатов и их сторонников

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов считает, что возбуждение уголовного дела из-за несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы является попыткой надавить на независимых кандидатов и их сторонников. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Факт возбуждения уголовного дела связан с тем, что они просто хотят запугать людей перед акциями и встречами с избирателями. Они видели 20 июля, что люди возмущены и прямо взбешены таким наглым и циничным недопуском независимых кандидатов на выборы», — сказал он.

И.Жданов выразил мнение о необходимости возбуждения уголовного дела по факту воспрепятствования осуществления избирательных прав граждан и недопуска независимых кандидатов на выборы. По его мнению, возбуждение уголовного дела из-за недавнего митинга «юридически не имеет никаких оснований».

По его словам, сегодня пройдет заседание рабочей группы, где будет рассмотрена жалоба на решение окружной избирательной комиссии по поводу недопуска его кандидатуры на выборы. По мнению И.Жданова, не стоит ждать восстановления независимых кандидатов на выборах.

«Ожидать от Мосгоризбиркома восстановлении независимых кандидатов на выборах не стоит, потому что даже сама Памфилова направила нас в ЦИК со словами, что она не особо контролирует действия городской избирательной комиссии «, — заключил он.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») из несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.