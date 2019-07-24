В Башкирии задержали еще одну кассиршу, которая подозревается в хищении из банка 6 с половиной миллионов рублей

Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным правоохранительных органов, женщина выносила деньги из банка в течение месяца, а в день перед ревизией украла 1 миллион рублей. По факту происшествия возбуждено дело по статье присвоение или растрата в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сотруднице банка «Открытие». В пресс-службе банка утверждают, что преступные действия удалось оперативно пресечь, и клиенты не пострадали.