Московские следователи возбудили уголовное дело по факту митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Речь идет о статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Следователи намерены допросить организаторов и участников акций. Имена этих людей не называются. Максимальное наказание по этой статье – штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. По данным судебного департамента, в Москве никого не судили по этой статье – по меньшей мере, с 2010-го года, — отмечает издание «Медуза». В сообщении Следственного комитета не уточняется, когда прошли акции, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела.

14 июля у Мосгоризбиркома прошел митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Были задержаны 39 человек. Трое госпитализированы после задержаний.