Чиков: Возбужденное СК дела по факту митингов у здания Мосгоризбиркома нацелено лишь на запугивание оппозиции

. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту митингов у здания Мосгоризбиркома. В рамках дела могут не последовать аресты и обвинения, оно нацелено лишь на запугивание политической оппозиции. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора», адвокат Павел Чиков.

По его мнению, возбуждение уголовного дела, выглядит как «давление на оппозиционных кандидатов» перед выборами со стороны власти.



«Выглядит эта новость о возбуждении уголовного дела как воспрепятствование пассивному избирательному праву для кандидатов и активному избирательному праву для тех, кто хотел бы проголосовать за кандидатов, которых не допускают на выборы. А если вслед за ним, как обещает Следственный комитет, будут задержания, допросы и обыски, предъявление обвинений и всякого рода другие меры процессуального принуждения, то это нельзя будет расценивать никак иначе, кроме как давление на политическую оппозицию в рамках московской избирательной кампании», — отметил П.Чиков.

Адвокат добавил, что по данной статье в России осуждаются 1-2 человека в год, отработанной следственной практики по таким делам не существует, поэтому сомневаться в мотивах возбуждения дела не приходится.

«Перспектива уголовных политически мотивированных дел заключается именно в организации проведения мер процессуальных принуждений. То есть обвинения суда и даже приговора может и не быть, главное, по мнению властей, остудить пыл оппозиции, пресечь продолжающиеся протестные акции на улицах, и запугать политическую оппозицию. Такие дела возбуждаются не для того, чтобы потом кого-то за это судить. Есть масса примеров, когда уголовные дела возбуждаются, давление оказывается, а потом эти уголовные дела исчезают и никуда не идут», — сказал П.Чиков.