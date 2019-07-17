Павловский: Задержание Навального приведет к массовому привлечению оппозиционно настроенных людей на протестные акции

Политолог Глеб Павловский высказал мнение, что сегодняшнее задержание оппозиционера и руководителя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального приведет к массовому привлечению оппозиционно настроенных людей на протестные акции. Таким мнением он поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Московский политический кризис, иначе это назвать нельзя, обостряется, и это приведет к тому, что не придут на Тверскую только очень умеренные люди, а сторонники Навального и молодые люди придут теперь, конечно, в большем числе», сказал он.

По словам Г. Павловского, теперь от пришедших на субботнюю акцию следует ожидать требований не только о регистрации всех кандидатов, но и об аресте участвовавших в фальсификациях со стороны мэрии и Мосизбиркома.

«Эти люди теперь вне закона, в каком-то смысле. Они становятся мишенью более радикальных протестных акций», — рассказал он.

Политолог считает, что реакция главы ЦИК Эллы Памфиловой была политически ошибочной. «Она косвенно подтвердила, что реального реагирования на требования не будет», — отметил он. И теперь, по мнению Г. Павловского, плодотворных действий следует ждать не со стороны власти, а тех людей, которые попытаются предотвратить столкновения в субботу.

«Столкновение будет, если его не предотвратить, поэтому необходимо действовать активно и быстро», — заключил он.

Ранее стало известно о задержании Алексея Навального во время утренней пробежки.