В Петербурге активистs попросила СКР и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству

В Петербурге группа активистов попросила Следственный комитет и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Елены Григорьевой. Активистка погибла 2 дня назад.

Фигуранты списка с сайта «Пила» обратились с заявлением в полицию и в Следственный комитет. Дело в том, что убитая недавно петербургская активистка Елена Григорьева как раз была в перечне тех, кому создатели портала обещали доставить «опасные и жестокие подарочки». Авторы гомофобного сайта призывали жителей разных городов за деньги избивать геев. На прошлой неделе, например, угрозы от имени «Пилы» получил ЛГБТ-центр в Екатеринбурге. Им обещали прислать в офис взрывное устройство с помощью курьера. Сотрудники обратились в полицию, но дело там пока не возбудили. Следствие должно проверить связь между убийством Григорьевой и сайтом «Пила», считает правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.

«Преступления ненависти по отношению к ЛГБТ-людям практически не расследуются, то есть правовые органы считают их обычными бытовыми конфликтами, обычными преступлениями. Однако, когда совершаются преступления на почве гомофобии, бифобии, трансфобии, мы считаем, что этот мотив необходимо учитывать при вынесении наказания», – сказал Оленичев.

Оленичев убеждён, что найти создателей сайта «Пила» для следствия не представляет большой сложности. ЛГБТ-активисты подозревают, что к созданию портала может быть причастен петербургский гомофоб Тимур Булатов. Он известен тем, что вычислял в школах среди подростков геев, а потом сообщал об их ориентации учителям и родителям.

Гражданская активистка Елена Григорьева была убита возле ее дома.