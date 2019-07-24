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14:00, 24 июля 2019

СКР возбудил дело о халатности в отношении сотрудника МЧС после пожара в детском лагере в Хабаровском крае

В ночь на вторник в палаточном городке лагеря «Холдоми» погибли четверо детей.

Под внимание следователей попал начальник отдела надзорной деятельности районного управления МЧС Эдуард Новгородцев. Как утверждается, он не предпринял меры для того, чтобы лагерь «Холдоми» устранил найденные нарушения. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В чем заключались нарушения, в СК не уточнили. Вместе с тем там сказали, что уголовные дела о пожаре в лагере «Холдоми» объединены в одно производство. В частности, уже задержаны глава коммерческой организации «Экстрим Сервис», которой принадлежит учреждение, Виталий Бурлаков, а также директор самого лагеря Максим Кузнецов. Они проходят по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В самом Хабаровском крае с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.

В результате пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае сгорело 20 палаток из 26. В момент трагедии там находилось почти 200 детей.



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