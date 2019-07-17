Политика Алексея Навального задержали в Москве

Ему грозит 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, — сообщила в Твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Она добавила, что протокола пока нет. Сам Навальный ранее в Инстаграме сообщил об обстоятельствах задержания. Он, в частности, рассказал, что ОМОН ждал его утром у подъезда.

В минувшие выходные на акции за свободные выборы в Москве Алексей Навальный предложил провести 27 июля у здания мэрии массовую акцию, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в Мосгордуму. На самом деле, Навальный хочет, чтобы кандидатов не зарегистрировали, «это его цель, задача: чем хуже, тем лучше», — сказала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая вчера встречалась с кандидатами, не допущенными до выборов. Она также добавила, что требования зарегистрировать всех кандидатов связано с боязнью проверки подписей. В основе подобных требований – желание скрыть то, что на самом деле значится в подписных листах, — полагает Памфилова.

Тем временем, управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за несогласованных акций протеста. Это была попытка оказать давление на членов избирательных комиссий. Дело возбуждено о воспрепятствовании деятельности избиркомов, — сообщает СК. Это попытка запугать оппозицию, — сказал «Эху» руководитель международной правозащитной группы «Агора», адвокат Павел Чиков.

Своими действиями власти только усугубляют ситуацию. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Глеб Павловский.

Чтобы избежать углубление политического кризиса в Москве, важно не допустить столкновений с полицией 27 июля. Но очевидно, что они будут, — добавил Павловский.