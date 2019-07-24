СК возбудил уголовное дело о халатности против сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева в связи с пожаром в детском лагере

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудника управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева в связи с пожаром в детском палаточном лагере. По версии следствия, в ходе проверки, которая проводилась в лагере в этом месяце, Новгородцев обнаружил, что размещение детей организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не обязал руководство лагеря исправить нарушения. Новгородцеву грозит до 7 лет лишения свободы. В результате пожара погибли 4 ребенка. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.