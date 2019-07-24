В России запущена кампания против анонимности полицейских

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом. «Мы имеем право знать, кто нас бьет и задерживает», — считают автор инициативы кинооператор Алексей Курбатов. По его словам, в этом случае «полицейские дважды подумают, прежде чем превышать полномочия». В МВД и Росгвардии пока инициативу не прокомментировали. Всего за час петиция набрала около одной тысячи подписей.