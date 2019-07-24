Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несанкционированных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Речь идет о статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», — сообщает «Интерфакс». В ходе расследования планируется допросить организаторов и участников несогласованных акций.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате встречи независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями. В ней приняли участие несколько тысяч человек.