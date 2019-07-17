Волонтеры запустили кампанию против анонимности полицейских

Волонтеры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер» против анонимности полицейских, идея предполагает нанесение на служебную форму крупных цифр. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, правозащитник Дмитрий Макаров.

«Предложение данной инициативы в том, чтобы сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, которые охраняют общественный порядок на публичных мероприятиях, имели идентификационный номер, чтобы можно было их идентифицировать. Это же требование содержатся в петиции, обращенной к министру внутренних дел, и главе Росгвардии», — сказал Д.Макаров.

По его словам, идея данного предложения возникла потому, что зачастую граждане не могут пожаловаться на сотрудника полиции за причинение травм, поскольку нельзя установить его личность. «Это частое явление на митингах. При этом понять, кто конкретно задерживает невозможно, потому что полицейские часто знаки либо не надевают, либо прячут. Росгвардейцы вообще считают, что они могут оставаться анонимными. И соответственно возникает полная безнаказанность. Мы не знаем ни об одних случаях возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции или Росгвардии, хотя часто видим превышение ими должностных полномочий», — отметил Д.Макаров.

За час петиция на сайте Change.org набрала около тысячи подписей, добавил правозащитник, таким образом, инициаторы намерены привлечь внимание МВД и руководства Росгвардии.