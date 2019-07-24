Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за свои высказывания на Кубке Америки

Форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

После поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Досталось от аргентинской звезды и футбольной федерации региона. Более того, Месси проигнорировал церемонию награждения команды бронзовыми медалями. Сообщалось, что Лионеля могут лишить возможности выступать за сборную в течении двух лет.

К счастью, Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ. И там наложили лишь одноматчевую дисквалификацию и штраф в полторы тысячи долларов.

А вот Президенту Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа повезло меньше. В КОНМЕБОЛ посчитали, что его обвинения в коррупции организаторов носят слишком серьёзный характер. И исключили чиновника из совета ФИФА.

Выборы нового члена совета ФИФА пройдут позднее.