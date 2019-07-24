Baza: «Роснефть» за последние годы потратила почти полтора миллиона долларов на покупку люксовой одежды

«Роснефть» за последние годы потратила почти полтора миллиона долларов на покупку люксовой одежды для своего менеджмента. О контрактах, которые заключила госкорпорация, сообщает интернет-издание «База».

Анализ сайта закупок и информационной базы Import Genius показал, как пишет Baza, что предпочтения в закупках пиджаков и рубашек, жакетов и пальто в «Роснефти» отдавают дизайнерским вещам итальянских брендов. Одежда премиальных брендов приобреталась из расчета в килограммах. В 2013-м государственная нефтяная компания подписала контракт с итальянским дизайнером Роберто Джиромбелли и принадлежащими ему компаниями. Отдельно оговаривалось, что «подрядчик производит снятие мерок для изготовления и пошива», а кроме того, в процессе пошива должен произвести не менее одной примерки. То есть портные,вероятно, лично должны были снимать мерки с тех, кому предназначался luxury-комплект одежды. Согласно контракту, было заказано 210 однобортных и двубортных пиджаков, их цена порядка 200 тысяч рублей, столько же брюк и пуховиков, три сотни рубашек поло, по 70 свитеров на замке, кардиганов, вязаных кофт и жилетов, 140 курток и семь десятков кожаных пиджаков. На каждой вещи по контракту был вышит логотип «Роснефти». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьева пояснить необходимость таких трат «Базе» отказался, сославшись на разницу в среде обитания журналистов и представителей нефтяной компании. Представители прессы, по словам Леонтьева, достают информацию о закупках «из задницы», а живут «в говне». Общение по поводу белоснежных сорочек закончилось для корреспондентов Bazы словами Леонтьева «Все, ау!».

Ранее активное обсуждение в социальных сетях вызвала итальянская премиальная куртка главы «Роснефти» Игоря Сечина. Интернет-пользователи обращали внимание не только на ее стоимость, но и на то, как она сидела на фигуре руководителя госкорпорации.