Группа волонтеров организовала кампанию против анонимности полицейских, работающих на акциях протеста

Речь идет об общественной инициативе под названием «Правопорядковый номер». Часто люди не могут пожаловаться на сотрудника полиции из-за того, что оказывается затруднительным установить его личность, — сказал «Эху» один из авторов инициативы, правозащитник Дмитрий Макаров.

Авторы проекта опубликовали петицию, в которой призвали МВД и Росгвардию нанести на форму сотрудников крупным светлым шрифтом личные номера. За час петиция на сайте Change.org набрала около тысячи подписей.