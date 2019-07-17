Политика Алексея Навального задержали у подъезда его дома в Москве

Об этом он сам сообщил в Инстаграме. Навальный сказал, что утром, когда он вышел на пробежку, его поджидал ОМОН. Оппозиционера забрали в отдел полиции по Даниловскому району. Официально причина задержания пока не названа, — сказала «Эху» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В свою очередь, адвокат Навального Ольга Михайлова сказала агентству «Интерфакс», что политика задержали за повторное нарушение правил проведения митинга. С какой именно акцией это связано – неизвестно. Михайлова не исключила, что поводом могла стать предстоящая акция в Москве. В минувшие выходные Навальный участвовал в согласованном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова. Во время своего выступления он предложил провести 27 июля акцию у здания мэрии.