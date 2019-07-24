Baza: «Роснефть» за несколько лет потратила 1300000 евро на одежду от итальянского дизайнера для своих сотрудников
Компания «Роснефть» за несколько лет потратила миллион триста тысяч евро на одежду от итальянского дизайнера для своих сотрудников. Об этом сообщает издание Baza. В материалах упоминается ателье дизайнера Роберто Джиромбелли. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал на это, что никакого Джиромбелли не знает, — сообщает телеканал «Дождь». Между тем, замглавы Трансперенси Интернешнл в России Илья Шуманов сказал «Дождю», что назвать подобные закупки нарушением по закону нельзя, потому что компания сама определяет, что и у кого ей закупать.