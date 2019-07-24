Элла Памфилова заверила, что не получает команд, связанных с регистрацией кандидатов на выборах

«Видимо, в ущербном сознании кое-кого политическая воля заключается в том, что кто-то звонит Памфиловой и говорит: «этого регистрируй, этого – нет», — сказала глава ЦИК. Она поклялась, что ни дня не сидела бы на своем месте, если бы получала команды насчет регистрации кандидатов. ЦИК – не политический орган, а правоприменительный, подчеркнула Памфилова. Вчера она встретилась с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которых отказались допустить до выборов. Сегодня жалобы кандидатов должен рассмотреть Мосгоризбирком.