Алексея Навального задержали по подозрению в повторном нарушении правил организации митинга

Об этом агентству Интерфакс сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. Она уточнила, что не знает деталей задержания, но не исключила, что оно связано с акцией, запланированной в Москве на 27-е июля.

Ранее сам политик в своем Инстагарме сообщил, что ОМОН поджидал его сегодня с утра возле дома.

В минувшие выходные на митинге «За свободные выборы» в Москве Навальный предложил 27-го июля выйти на массовую акцию протеста к зданию мэрии, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы.