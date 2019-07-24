Более половины мусорных полигонов в России работают с нарушениями

Их владельцы не несут за это почти никакой ответственности. Таковы данные Росприроднадзора, о которых сообщает газета «Ведомости».

«Законных» мусорных полигонов в нашей стране 1155. Но, как следует из презентации «Росприроднадзора», работают согласно требованиям законодательства лишь 48,8%. В целом ряде случаев полигоны работают вообще без проверки, без проектной документации и без разрешения экологической экспертизы. Счет таких объектов идет на сотни. 28 мусорных свалок и вовсе находятся на территории населенных пунктов, что незаконно. Больше всего нарушений в регионах с высокой плотностью населения – в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областях. При этом, как отмечают эксперты, большинство полигонов в переполнено, что ведет к их самовозгораниям и попаданию в воздух ядовитых веществ, а вместе с просачиванием через грунт фильтрата – и загрязнению воды. Однако, судя по всему мер воздействия на компании-нарушители порядка эксплуатации мусорных полигонов не оказывается. С начала года к административной ответственности эксплуатанты привлекались лишь 12 раз. При этом в планы по реальному проведению мусорной реформы в регионах всякий раз вносятся коррективы – разного рода отсрочки и послабления.

По некоторым данным, в региональные управления Росприроднадзора уже разосланы письма с директивами о скорых проверках мусорных объектов.