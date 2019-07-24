Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее будет разыграно 6 комплектов наград

Для российских пловцов соревновательный день представляется малоперспективным.

Начало плавательной части ЧМ получилось для российских спортсменов неплохим. За 3 дня – четыре серебра и одна бронза. А вот золото в корейском бассейне нашим пока не дается.

Сегодняшний день в этом отношении тоже не самый удачный. Кирилл Пригода на дистанции 50 метров брассом в заплывах показал только шестой результат, заметно отставая от британца Адама Пити. Туманны перспективы Вероники Андрусенко и Валерии Саламатиной на двухсотметровке вольным стилем. В смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием наша команда — серебряный призер чемпионата Европы и при определенном раскладе может побороться за медали. А вот на дистанции 200 метров баттерфляем у мужчин никто из российских спортсменов не заявлен.

Разыграют сегодня комплект наград и мастера хай-дайвинга. После предварительных стартов наш Никита Федотов, который занимает 8 место.

Как отметил двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, российские хайдайверы не смогут бороться за высокие места, пока в России не будут созданы условия для тренировок.