Судно с российским экипажем, задержанное пограничниками КНДР, шло под флагом Южной Кореи
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя северокорейского посольства в Москве. Там также добавили, что капитан признал факт нарушения границы.
Судно было задержано в ночь на 17-е июля, однако известно об этом стало только накануне.
Российским членам экипажа оказывают помощь, — сообщил зам.главы Сахалинской области Сергей Будкин
Ранее сообщалось, что на борту находятся 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.