Судно с российским экипажем, задержанное пограничниками КНДР, шло под флагом Южной Кореи

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя северокорейского посольства в Москве. Там также добавили, что капитан признал факт нарушения границы.

Судно было задержано в ночь на 17-е июля, однако известно об этом стало только накануне.

Российским членам экипажа оказывают помощь, — сообщил зам.главы Сахалинской области Сергей Будкин

Ранее сообщалось, что на борту находятся 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.