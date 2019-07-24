Требование зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму связано с боязнью проверки подписей, — полагает Памфилова

Требование зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму связано с боязнью проверки подписей, — полагает глава Центризбиркома Элла Памфилова. На сегодняшнем заседании ЦИК она рассказала о своей встрече с независимыми кандидатами, которых не допускают до выборов.

Памфилова высказала мнение, что кандидаты не желают проверки подписей, поскольку не хотят, чтобы стало известно, что оказалось в подписных листах на самом деле.

Памфилова также добавила, что незарегистрированными кандидатов на самом деле хочет видеть не власть, а политик Алексей Навальный. «Это его цель, задача: чем хуже, тем лучше», — сказала глава ЦИК.

В минувшую субботу на митинге в Москве политик Алексей Навальный предложил прийти 27 июля к зданию мэрии, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы. Сегодня Навального задержали, когда он вышел из своего дома и отвезли в отделение полиции. По словам адвоката Ольги Михайловой, вероятно, задержание связано с предстоящей акцией в Москве, — пишет агентство Интерфакс.