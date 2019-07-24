Сотрудник МЧС задержан по делу о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

Против него возбуждено уголовное дело о халатности. О ходе расследования случившегося расскажет Ольга Кузнецова.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал глава отдела надзорной деятельности и профилактических работ Солнечного района по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По версии СК, в июле в лагере проводили плановые учения, сотрудник МЧС обнаружил нарушения противопожарных норм при размещении детей. Однако не принял никаких мер, чтобы обязать руководство исправить ситуацию. В результате в лагере возник пожар, погиб ребенок, 12 человек пострадали. Ранее по факту пожара были задержаны владелец и директор лагеря Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов. Уголовные дела объединены в одно производство.

Сейчас палаточный лагерь «Холдоми» закрыт.