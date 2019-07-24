Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве

Как утверждается, он находится в районе Краснопресненской набережной, однако точный адрес не указывается.

Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке. Так, по крайней мере, утверждают источники интернет-издания «Проект», близкие к структурам бизнесмена, а также мэрии Москвы. По их словам, речь идет не о противодействии отдельным политикам, а об акциях против оппозиции в целом. В качестве таких примеров собеседники издания приводят обвинение главы муниципалитета Красносельского района Ильи Яшина в том, что он наехал на пешехода в столице или пнул кота. Другой случай, как утверждается – нападение на сборщиков подписей за юриста ФБК Любовь Соболь. Их неизвестные облили фекалиями. Источники добавляют, что технологи, работающие на Пригожина, не получают за это деньги из столичного бюджета и не согласовывают свои действия с мэрией. Бизнесмен, по их словам, просто решил сделать приятное мэру Москвы.

Фирма «Конкорд» Евгения Пригожина является поставщиком питания в ряд школ и детских садов Москвы. В декабре прошлого года в ряде учебных заведений столицы произошла вспышка дизентерии – в ней родители обвиняют связанные с «Конкордом» компании-поставщики.