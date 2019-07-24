Полиция Москвы задержала Алексея Навального

В Инстаграме политик рассказал, что это произошло возле его дома, когда он вышел на утреннюю пробежку.

Причины задержания пока неизвестны. По всей вероятности, навального собираются обвинить в призывах к участию в несогласованных митингах, — сказала Эху пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Тем временем, адвокат Навального Ольга Михайлова сказал агентству Интерфакс, что политика обвиняют в повторном нарушении правил организации митинга. Она также не исключила, что поводом стала запланированная на 27 июля акция в Москве.

В минувшую субботу на митинге «За свободные выборы» Навальный предложил 27 числа выйти к зданию мэрии на массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в Мосгордуму.