Пресс-секретарь Ярмыш: Навальный задержан, скорее всего, за повторное нарушение правил организации митинга

Оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного в среду утром около подъезда собственного дома, скорее всего, обвиняют в повторном совершении административного правонарушения. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«За что, пока неизвестно какую статью ему вменяют, мы не знаем. Но нет сомнений, что это будет, скорее всего, статья 20.2 часть 8 КОАП РФ — нарушение порядка организации публичных мероприятий. Я думаю, что ему вменят тот факт, что он якобы призывал к несогласованной акции», — сказала она.

По словам К.Ярмыш, в данный момент А.Навальный находится в ОВД «Даниловский». «У него отобрали телефон, ему дали право на один звонок, он позвонил адвокату. Юрист сейчас едет к нему», — сообщила пресс-секретарь.