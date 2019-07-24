В Госдуме предложили сделать платный вход в курительные комнаты в аэропортах

Первый зампред Комитета по охране здоровья Федот Тумусов сказал газете Известия, что плата может составить от 50 до 100 рублей. По его словам, депутаты готовят соответствующие поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, который одобрен в первом чтении.

Тем временем, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сказал, что это неэффективное решение, и целью подобных инициатив является пиар. Неверов добавил, что «Единая Россия» предложение не поддержит.