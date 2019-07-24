Бывший директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, фигурант уголовного дела, потребовал «золотой парашют»

Бывший директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, ставший фигурантом уголовного дела, потребовал от предприятия так называемый «золотой парашют». Геннадий Лисовиченко надеется получить от завода 10 миллионов долларов в виде бонусов и еще почти два миллиона в виде штрафов и пеней. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на иск, поданный Лисовиченко в суд в Тюмени.

В иске говорится, что завод должен был выплатить бонусы еще в ноябре прошлого года. На предприятии говорят, что Лисовиченко подписал приказ о премировании сам за день до своего увольнения. Он возглавлял предприятие 14 лет. В середине июля Лисовиченко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, сейчас он находится за границей.