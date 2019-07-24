Сотрудник МЧС задержан после пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она уточнила, что речь идет о начальнике отдела надзорной деятельности по Солнечному району Эдуарде Новгородцеве.

Следствие считает, что во время учений в лагере сотрудник МЧС обнаружил нарушения, но не принял никаких мер.

После пожара также задержаны владелец и директор лагеря Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время пожара в палаточном лагере в ночь на вторник погибли четверо детей, 12 пострадали.