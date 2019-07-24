Кончина российского спортсмена Максима Дадашева вновь обнажила проблемы профессионального бокса

Друзья и коллеги попытались объяснить причины трагедии.

Максим Дадашев 19 июля потерпел поражение в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Тренер росссиянина остановил бой после 11-го раунда, увидев, что его подопечный пропускает много мощных ударов. После поединка спортсмена потерял сознание и был доставлен в больницу. Боксеру сделали операцию в связи с отеком мозга. Во вторник стало известно о смерти Дадашева.

Бадди Макгирт, тренер, работавший с Максимом отметил, что в ходе подготовки к бою никаких проблем не было.

-Он был готов, но таков наш спорт. Здесь всё решает один удар

А вот бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю считает, что поединок можно было остановить раньше. — Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксёром.

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов допустил, что причиной трагедии могла стать и серьезная сгонка веса.

Максиму Дадашеву было 28 лет. Поражение от пуэрториканца стало первым и единственным в его карьере.