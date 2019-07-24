В Росприроднадзоре предупредили об угрозе второго Чернобыля в Иркутской области

Территорией экологической катастрофы в ведомстве называют место, где находится предприятие «Усольехимпром». О слоившейся там ситуации расскажет Ольга Кузнецова.

«Усольехимпром» производит хлор и других химические вещества, в результате сохраняется большое количество ртутьсодержащих остатков, производство нуждается в демеркуризации, сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, в корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Точно неизвестно, что именно там содержится. В скважины, откуда выбрали солевой раствор, закачаны нефтеотходы. При этом рядом течет река Ангара, которую ждет загрязнение, если скважину прорвет, заключила глава Росприроднадзора. Ведомство обратилось в правительство с просьбой создать программу по рекультивациии предприятия «Усольехимпром».

В Росприроднадзоре призвали владельцев всех опасных объектов заранее готовить ресурсы для устранения негативных последствий производства.