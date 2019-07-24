СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника МЧС после пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника МЧС после пожара в детском лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В СК говорят, что сотрудник МЧС знал о нарушениях, но не принял мер для их устранения.

Накануне члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям отчитались перед губернатором. Докладом подчиненных Сергей Фургал остался недоволен.

Ранее в краевом правительстве рассказали, что в палатках были установлены обогреватели. Согласно предварительной версии, на один из обогревателей упало полотенце или платье, что и стало причиной пожара.

В ночь на вторник в палаточном лагере в Хабаровском крае погибли четверо детей.