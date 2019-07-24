Большинство жителей Москвы знают о проходящих в столице акциях за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Большинство жителей Москвы, 59%, знают о проходящих в столице акциях за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При этом участвовать в протестах готовы 11% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Петербургская политика». Данные публикует газета Ведомости.

Каждый пятый поддерживает протесты, но не готов в них участвовать. Треть опрошенных сказали, что протестные акции не поддерживают.

22% респондентов сказали, что в отказе в регистрации виноваты сами кандидаты. Еще 8% возложили вину на Мосгоризбирком.