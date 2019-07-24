Мосгоризбирком сегодня рассмотрит жалобы кандидатов в Мосгордуму, не допущенных до выборов

Заседание начнется в два часа дня.

Накануне с политиками, которых окружные избиркомы отказались зарегистрировать кандидатами, встретилась председатель ЦИК Элла Памфилова. Она сказала, что они имеют право обжаловать все решения, которые были приняты нижестоящими комиссиями.

В числе прочего Элла Памфилова подчеркнула, что протестные акции никак не влияют на процесс.



В минувшую субботу в Москве прошел один из самых крупных за последнее время митингов. По данным организации «Белый счетчик», на акцию под названием «За допуск на выборы» пришли почти 22 с половиной тысячи человек.