Спецпрокурор США даст показания в Конгрессе по итогам расследования вмешательства России в американские выборы

Спецпрокурор Боб Мюллер даст сегодня открытые показания в Конгрессе по итогам расследования вмешательства России в американские выборы. Республиканцы Палаты представителей намерены подставить под сомнение законность слушаний.

Давая свою единственную пресс-конференцию в качестве спецпрокурора в мае этого года, Боб Мюллер заявил, что не хотел бы выступать в Конгрессе, посколько ничего более того, что изложено в 400-страничном отчете о расследовании, он все равно сказать не сможет. Расследование, длившееся 22 месяца, завершилось более чем тридцатью криминальными обвинениями — в том числе в отношении бывших советников Дональда Трампа — как кандидата, так и президента, а также в отношении сотрудников российской разведки ГРУ и Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей. Что касается сговора штаба Трампа с Россией, то при наличии взаимодействия и сотрудничества с обеих сторон, состав сговора доказан не был.



В качестве личного адвоката Боб Мюллер запросил на слушания своего бывшего заместителя — Аарона Зибли — и республиканцы уже заявили, что это нарушает правила Конгресса — в связи с чем они намерены поставить вопрос о законности слушаний в целом, сообщило накануне издание Politico. Ранее Минюст США запрещал заместителям Мюллера давать показания Конгрессу. Боб Мюллер настаивает на том, что Зибли может быть лучше осведомлен о каких-то технических деталях расследования.

Главная цель демократов Конгресса по итогам показаний Боба Мюллера — добиться от спецпрокурора, чтобы он оживил в памяти избирателей самые серьезные акты воспрепятствования правосудию со стороны Трампа. Республиканцы намерены делать упор на том, что Мюллер не предъявил ни одного обвинения в сговоре — а потому все расследование было «охотой на ведьм», как называет его президент Трамп.