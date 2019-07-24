Власти Хабаровского края приняли решение закрыть лагерь «Холдоми», где погибли четверо детей. Глава региона Сергей Фургал распорядился подготовить соответствующие документы.

В настоящий момент в лагере «Холдоми» находятся почти 200 детей и более 30 вожатых. С ними работают психологи. Жителей лагеря, как уверяют власти Хабаровского края, постепенно вывозят. Вместе с тем агентство ТАСС сообщает, что работа базы отдыха пока не приостановлена: ведутся общелагерные занятия, а детей обеспечивают питанием. Тем временем экстренные службы и следователи продолжают разбираться в причинах гибели четырех детей. Источник ТАСС ранее сообщал, что причиной произошедшего в ночь на вторник пожара, в результате которого также сгорело более 20 палаток, а трое пострадали, могла стать неисправность обогревателя. В то же время в МЧС уверяют, что в середине июля их еще не было. Там также говорят, что не обнаруживали каких-то нарушений. При этом весной палаточного лагеря в «Холдоми» также не было. В Приморье же на фоне трагедии решили провести внеплановую проверку всех детских лагерей.

В Хабаровском крае с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.