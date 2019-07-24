Власти Хабаровского края приняли решение закрыть лагерь «Холдоми», где погибли четверо детей
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть лагерь «Холдоми», где погибли четверо детей. Глава региона Сергей Фургал распорядился подготовить соответствующие документы.
В настоящий момент в лагере «Холдоми» находятся почти 200 детей и более 30 вожатых. С ними работают психологи. Жителей лагеря, как уверяют власти Хабаровского края, постепенно вывозят. Вместе с тем агентство ТАСС сообщает, что работа базы отдыха пока не приостановлена: ведутся общелагерные занятия, а детей обеспечивают питанием. Тем временем экстренные службы и следователи продолжают разбираться в причинах гибели четырех детей. Источник ТАСС ранее сообщал, что причиной произошедшего в ночь на вторник пожара, в результате которого также сгорело более 20 палаток, а трое пострадали, могла стать неисправность обогревателя. В то же время в МЧС уверяют, что в середине июля их еще не было. Там также говорят, что не обнаруживали каких-то нарушений. При этом весной палаточного лагеря в «Холдоми» также не было. В Приморье же на фоне трагедии решили провести внеплановую проверку всех детских лагерей.
В Хабаровском крае с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.