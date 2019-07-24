Премьер-министр Великобритании Тереза Мей сегодня официально покидает свой пост. Как ожидается, она в последний раз выступит перед парламентом, а затем отправится в Букингемский дворец, где ее отставку примет королева Великобритании Елизавета Вторая.

На посту премьер-министра Терезу Мей сменит Борис Джонсон. Накануне политик стал новым лидером Консервативной партии Великобритании. По итогам выборов бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании опередил своего соперника, главу МИДа Джереми Ханта.