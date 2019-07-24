Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Об этом сообщает газета Коммерсантъ. По сведениям издания, президент Эксон Мобил в России Глен Уоллер обратился с письмом к правительству.

В частности, речь идет об отмене поправок, которые обязуют перевозить нефть, газ и уголь исключительно на судах под российским флагом. Под ограничения попадают и плавучие буровые установки.

В Эксон Мобил говорят, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказался нефтегазовый проект «Сахалин-1», что может привести к многомиллионным затратам со стороны России.