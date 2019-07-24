Власти Хабаровского края решили закрыть лагерь «Холдоми», где погибли четверо детей

Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Там отметили, что детей организовано вывозят, в процессе участвуют психологи. Сегодня в Хабаровском крае начинается трехдневный траур, объявленный после трагедии.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на вторник. В это время на территории находилось 189 детей. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В лагере проводились проверки, однако, вероятно, они были недобросовестными, — сказала в эфире канала НТВ уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова добавила, что трагедия должна стать поводом для инспекций не только в лагерях, но и в проверяющих органах.