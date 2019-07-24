Дипломаты встретились с экипажем задержанного в Северной Кореей российского судна

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представительство МИДа во Владивостоке.

Накануне стало известно, что еще 17-го июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно.



Россиян обвинили в том, что они незаконно пересекли границу. На борту находились 17 человек — 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Все они задержаны. В российском посольстве говорят, что занимаются урегулированием ситуации.