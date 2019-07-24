В Латвии главу МВД Сандиса Гиргена раскритиковали за посещение концерта российского исполнителя Григория Лепса

Во время выступления артиста в Юрмале глава ведомства сидел в первом ряду.

С жесткой критикой выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс. Он назвал произошедшее вопиющим случаем и унижением латвийского государства. Глава Минюста добавил, что Лепс близок президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам. По его словам, МВД Латвии должно было проследить за внесением музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну, — пишет РБК.