Дождь: Законопроект о контроле за электронной почтой россиян не согласован ни с Кремлем, ни с руководством Госдумы

Законопроект о контроле за электронной почтой россиян не согласован ни с Кремлем, ни с руководством Госдумы и не будет принят в нынешнем виде. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает телеканал Дождь. По его сведениям, рассмотрение инициативы будет отложено.

Авторами законопроекта стали, в том числе, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Документ предполагает обязательную идентификацию владельцев электронных почтовых адресов по номеру телефона.