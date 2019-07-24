В Хабаровском крае сегодня начинается трехдневный траур по погибшим при пожаре в лагере детям. Жертвами стали четыре ребенка. Пожар в палаточном лагере на территории курорта «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Сгорела большая часть палаток. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Между тем, до сих пор лагерь продолжал свою работу — несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС, там оставались 175 детей. Сейчас принято решение закрыть лагерь, — сообщила министр образования края Алла Кузнецова, — передает агентство Интерфакс.