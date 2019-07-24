Митинг против произвола на выборах в Петербурге пройдёт на площади Ленина

В нём примут участие десятки политических организаций.

Оппозиция намерена провести митинг у Финляндского вокзала. Он начнётся сегодня в семь часов вечера. Организаторам удалось согласовать митинг с администрацией города. Предполагается, что со сцены выступят все кандидаты в губернаторы, кроме временного градоначальника Александра Беглова. Это коммунист Владимир Бортко, Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы». Основные требования протестующих – отмена муниципального фильтра и регистрация всех незаконно снятых с выборов кандидатов в муниципальные депутаты. Причиной протеста стали массовые недопуски и фальсификации на выборах в муниципалитеты. Сотни оппозиционных кандидатов так и не смогли официально зарегистрироваться. Основанием для отказа избиркомы называли ошибки в заполнении и подаче документов.

Митинги против фальсификаций на выборах также проходили и в Москве. Самая крупная акция «За допуск на выборы» состоялась в минувшую субботу. В ней участвовало, по разным оценкам, от 12 до 22 тысяч человек.